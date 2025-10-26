Україна

Захисник Руху прокоментував нічию проти Карпат.

Напередодні львівський Рух зіграв унічию з Карпатами у гостьовому львівському дербі в рамках десятого туру української Прем’єр-ліги.

Карпати — Рух 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "жовто-чорних" Юрій Копина прокоментував виступ власної команди.

"Вважаю, що сьогодні вийшло справжнє львівське дербі: обидві команди хотіли перемогти, на полі було багато боротьби та емоцій. Вони, мабуть, і завадили зіграти нам у той футбол, який хоче демонструвати Рух, але це ж стосується і Карпат.

На матчі було багато наших близьких і рідних. Набагато приємніше грати при заповнених трибунах — це зовсім інші відчуття. Гра закономірно завершилась унічию 0:0, хоча у нас був наприкінці момент, аби вирвати перемогу.

Клайвера після матчу ми підтримали і сказали, що нічого страшного не сталось, адже кожен міг опинитись на його місці. Такі промахи є частиною гри.

Суперник нас не здивував — ми знали, як гратимуть Карпати. Команда добре підготувалась до цього матчу і не дала опонентам створити по-справжньому небезпечних моментів поблизу наших воріт.

Щодо емоцій наприкінці матчу, то кожна команда намагалась заступитись за свого гравця, такі епізоди бувають у напружених іграх.

Попереду в нас кубковий матч з ЛНЗ. Думаю, нам вистачить часу на відновлення й ми серйозно підготуємось до цього поєдинку. Хочеться віддати черкасцям борг за поразку у чемпіонаті, тож ми віримо, що можемо перемогти", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух зіграє на полі луганської Зорі.