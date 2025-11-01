Україна

Керманич Оболоні прокоментував поразку від Кудрівки.

Напередодні київська Оболонь поступилась Кудрівці в номінально гостьовому матчі одинадцятого туру української Прем’єр-ліги на Оболонь-Арені.

Кудрівка — Оболонь 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "пивоварів" Олександр Антоненко прокоментував виступ власної команди.

"Якщо ми програли, то як може сподобатись гра моєї команди? Підопічні, можливо, й робили максимум для того, щоб зіграти більш добре, аніж зараз, але задоволеним можна бути тільки тоді, коли позитивний результат у деяких епізодах. А загалом задоволеним не можна бути.

Є позитивні моменти. Ми в другому таймі намагались не те щоб відігратись, а скоріше просто зіграти впевненіше, аніж ми грали в деяких епізодах у першому таймі, але, на жаль, не вийшло. Є, як є.

Приймак? Думаю, що до наступної гри, він вже буде готовий. Заліковував пошкодження.

Сташків? Йому треба працювати, як він працює, і надалі. Звичайно, у нього ще будуть шанси", — заявив український фахівець.

У наступному турі київська Оболонь поїде до кам’янець-подільського Епіцентру.