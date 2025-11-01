Україна

Керманич Кудрівки прокоментував перемогу над Оболонню.

Напередодні Кудрівка обіграла київську Оболонь у номінально домашньому матчі одинадцятого туру української Прем’єр-ліги на Оболонь-Арені.

Кудрівка — Оболонь 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер Кудрівки Василь Баранов прокоментував виступ власної команди.

"Відповім трішки пізніше на це запитання. По-перше, хочу привітати батальйон "Сапсан", особливо його командира, який сьогодні телефонував нам. Ми вже їхали в автобусі, я не в змозі був підійти до трубки.

Ми відчували сьогодні цю підтримку. Ми відчуваємо цю підтримку всіх бійців, які на передовій захищають нашу країну і дають можливість для того, щоб ми грали в футбол. І завдяки цьому якраз, відповідаючи на ваше запитання, у нас дуже гарні вболівальники. І, можливо, нам їх десь не вистачає на виїзних іграх.

Дуже гарна підтримка, і ми намагаємося грати для вболівальників. Сьогодні ми бігли для них. Ця підтримка домашньої арени, хоч вона і номінальна для нас, але дуже вдячні вболівальникам і всім, хто нас підтримує.

Ми відчували, що ми вдома. Можливо, я як тренер команди Кудрівка, більше чув своїх уболівальників. І це нас, мабуть, заводило, і ми намагалися їх задовольнити.

Ми розуміли, що гратимемо на Оболонь-Арені, і дуже багато прийде вболівальників Оболоні. Я просив хлопців до гри принести радість нашим уболівальникам, але й зіграти для всіх уболівальників, які є в нашій країні, щоб була безкомпромісна гра. Думаю, уболівальники Оболоні теж задоволені грою своєї команди і тим, що було сьогодні на полі.

Десь попередній матч, звичайно, свій відбиток мав — не скажу, що на підготовку, але, враховуючи наш склад на сьогоднішню гру. Дуже сподобалось, як вийшов із Шахтарем Овусу, він нав’язав боротьбу, дуже гарно пресингував.

У нас зараз чотири нападники, між ними гарна конкуренція, вони дуже непогано тренуються, але вибір завжди за тренером. Коли ти граєш в одного нападника, може лише один із чотирьох зіграти. Зараз ми перейшли в останні 15 хвилин на два нападника, тож і вийшли два нападники.

Ми дуже поважно ставились до Шахтаря. Треба було сміливіше грати на м’ячі. Були зони, які ми не бачили і дуже часто грали назад. А сьогодні мені перші 20-25 хвилин, мабуть, дуже сподобалися. Ми намагались грати вперед. Треба використовувати такі напівмоменти.

Звичайно, гарно, що ми зіграли "на нуль" — перша наша гра "на нуль", але ми при цьому ще й забили. І я сьогодні хлопцям сказав до гри, що відчуваю, що ми над стандартами працюємо в атаку, але не можемо забити — а сьогодні обов’язково заб’ємо. Так воно і вийшло", — заявив український фахівець.

У наступному турі Кудрівка прийматиме ковалівський Колос.