Україна

Півзахисник Кудрівки прокоментував перемогу над Оболонню.

Напередодні Кудрівка обіграла київську Оболонь у номінально домашньому матчі одинадцятого туру української Прем’єр-ліги на Оболонь-Арені.

Кудрівка — Оболонь 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник Кудрівки Артур Думанюк прокоментував виступ власної команди.

"Завжди приємно забивати голи, особливо в такому матчі, так би мовити, за 6 очок, перемагати. Зараз ми відриваємося від зони перехідних матчів — і вже можна трохи видихнути.

Перший тайм, мені здається, був під нашим контролем, ми створювали моменти, а в другому таймі Оболоні треба було відігравати цей гол, вони тиснули на нас, і ми більшість часу відбивались. Це хороша, бойовита команда, але, дякувати Богу, удача була на нашій стороні.

Сказати, що є щось таке неймовірне в Оболонь-Арені — ні. Це стадіон Оболоні, ми його орендуємо. Ми теж тут начебто господарі, але лише коли киян немає. Так що тут нічого такого немає. Була цікава гра, і переміг сильніший", — заявив український виконавець.

У наступному турі Кудрівка прийматиме ковалівський Колос.