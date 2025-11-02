Україна

Керманич Епіцентру прокоментував поразку від Вереса.

Напередодні в домашньому поєдинку одинадцятого туру української Прем’єр-ліги кам’янець-подільський Епіцентр поступився рівненському Вересу.

Епіцентр — Верес 2:3 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер новачків УПЛ Сергій Нагорняк прокоментував виступ власної команди.

"Розуміли, що Верес чекатиме наших помилок. Ми наражались на контратаки суперника, пропустили ці м'ячі, а свої десь моменти не реалізували.

Прикро, що з 0:2 відігрались, але все ж програли. Щойно розіграли в центрі, прикра втрата і знову пропущений гол. Такого в мене ще не було, щоб із п'яти домашніх ігор — усі п'ять програти. І всі матчі такі близькі: 4:5, 2:3...

Не знаю, що сказати. Ну, старались, але трошки десь чогось не вистачило. Якщо в попередній грі ми вигравали підбори, то сьогодні, на жаль, давали можливість команді суперника проводити контратаки і не встигали за їхніми швидкими футболістами.

Треба рухатись далі. Хлопці зробили все, що могли. Ніби, налагодили трошки гру в захисті, і тут знову така помилка. А з цього і складається результат. Там десь ми не забили, там не реалізували. Ну, на жаль, сьогодні результат не на нашу користь", — заявив український фахівець.

У наступному турі кам’янець-подільський Епіцентр прийматиме київську Оболонь.