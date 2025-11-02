Україна

Керманич Колосу прокоментував нічию проти Олександрії.

Напередодні в домашньому поєдинку одинадцятого туру української Прем’єр-ліги ковалівський Колос зіграв унічию проти Олександрії.

Колос — Олександрія 1:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "колосків" Руслан Костишин прокоментував виступ власної команди.

"Є футбольна вдача. Гарно грали, багато створювали, другу гру поспіль завдаємо багато ударів. Агресивніше стали грати. Мабуть, воротар і захисники в них добре зіграли.

У них було два підходи до нашого штрафного майданчика — це гол і штрафний удар. Натомість ми чинили тиск увесь матч. Я би хотів, щоб моя команда так завжди виглядала на полі. Результат — це таке діло. Він прийде, якщо ми завжди так будемо грати натхненно, з пристрастю, комбіновано.

Я можу зараз багато наговорити. Рефері судять не з симпатією до нас. Завжди питання виникають. От пенальті. Якщо за карним майданчиком — це порушення чи ні? Усі скажуть, що порушення. А чого тоді це в карному майданчику не порушення? Не знаю.

У команді має бути конкуренція. Якщо буду покладатись на одних футболістів, то рано чи пізно команда просяде. Тому даєш час іншим гравцям. Климчук просів фізично, емоційно — даємо час Оєвусі. Вони один одного підмінюють.

Може це і зачіпає Юрія, він захотів вийти і довести, що хоче грати в основному складі. Якби в нього не було конкуренції, то може він би не був такий пристрастний, активний. Це правильні речі в команді.

Гусол робить перші кроки в дорослому футболі. Наш діамантик. Йому треба набувати чоловічого характеру, у цьому він відстає, як і в боротьбі. Те, що йому вдавалось в U-19 — це велика прірва. Тут треба мати зовсім інші якості. Він має їх розвинути, стати сильніше, доросліше, але він не стане, якщо не буде грати.

Це майбутнє Колоса і збірної України з такими даними. Якщо він правильно ставитиметься до справи", — заявив український фахівець.

У наступному турі ковалівський Колос гостюватиме в Кудрівки.