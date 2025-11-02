Україна

Керманич Олександрії прокоментував нічию проти Колоса.

Напередодні в гостьовому поєдинку одинадцятого туру української Прем’єр-ліги Олександрія зіграла внічию проти ковалівського Колоса.

Колос — Олександрія 1:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "поліграфів" Кирило Нестеренко прокоментував виступ власної команди.

"Був би задоволений, якби рахунок був на нашу користь. На жаль, одного м’яча нам було недостатньо в цьому матчі. Дуже шкода хлопців, бо вони робили все можливе на полі, віддавали усі свої сили, щоб взяти три очки, але не вдалось.

Хочу тільки підтримати свою команду. Ми розуміємо, що в нас молода команда. Це теж потрібно пройти, щоб досягати успіху та бути більш досвідченими у майбутньому.

Готувались до того, що Колос буде пресингувати. Вони грали вдома і в нас була стратегія стосовно цього. Планували відкривати простір та намагалися користуватися ним.

Якщо не брати початок матчу, коли в нас була нервовість, але це більше психологічний фактор. Є тиск через результати. Потім команда ввійшла до гри і перший тайм дуже розумно грала і на початку другого. Шкода, що не вдалось втілити моменти.

Заміни зробили відповідно до результату. Колос почав більш вертикально грати, із подачами з флангу і заміни були, щоб зміцнити захисну лінію, вигравати верхові єдиноборства і дати допомогу на флангах. Гол пропустили через помилку. Беремо уроки і працюємо", — заявив український фахівець.

У наступному турі Олександрія прийматиме житомирське Полісся.