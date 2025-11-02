Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 11-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та Динамо Київ.

Донецький Шахтар та Динамо Київ зіграють у Класичному на Арені Львів у рамках одинадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Арда Туран, після поразки в Кубку України посеред тижня (1:2), використав із перших хвилин Марлона Сантоса в центрі оборони, тоді як Бондаренко гратиме в центрі поля.

Олександр Шовковський, у свою чергу, Тіаре в центрі оборони, тоді як Бражко гратиме в опорній зоні.

Шахтар: Різник — Конопля, Марлон Сантос, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Очеретько, Марлон Гомес — Педріньйо да Сілва, Егіналду, Невертон.

Запасні: Фесюн, Бондар, Швед, Ізакі, Азарові, Вінісіус, Грам, Еліас, Глущенко, Назарина, Лукас, Мейрелліш.



Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Тіаре, Вівчаренко — Піхальонок, Бражко, Буяльський — Кабаєв, Ярмоленко, Шола.

Запасні: Моргун, Яцик, Шапаренко, Буртник, Рубчинський, Торрес, Тимчик, Михавко, Герреро, Дубінчак, Бленуце, Михайленко.



Гра Шахтар — Динамо Київ почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.