Україна

Півзахисник Шахтаря прокоментував перемогу над киянами.

Півзахисник Шахтаря Олег Очеретько прокоментував перемогу своєї команди над Динамо (3:1) у матчі УПЛ. Це була друга зустріч команд за тиждень: раніше кияни здобули перемогу в Кубку України (2:1).

"Всі емоції ми залишили на полі. Дуже важлива перемога для нас, вольова. Ми повинні були відігратися після матчу в Кубку — і ми це зробили", — сказав футболіст в ефірі програми Футбол 360.

Очеретько також розповів про тактику команди: "Налаштування на кожну гру — грати з першої хвилини в пресингу. Якщо стає важко, ми опускаємося в зону, набираємося сил і знову починаємо свій пресинг.

Гравець зазначив, що перемога над Динамо особливо цінна: "Дербі завжди на першому місці — в ньому дуже приємно вигравати. Кожна гра особлива: з Динамо це дербі, гра в Лізі конференцій — це теж топові матчі".

На питання про реакцію тренера на поразку в Кубку та слова Дениса Попова, який назвав Шахтар "пародією", Очеретько відповів: "В нас було своє обговорення гри, і ми знали про слова Попова. Результат ви бачили на полі".

Наступний матч Шахтар проведе у Лізі Конференцій проти Брейдабліка 6 листопада.