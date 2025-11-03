Україна

Півзахисник Руху прокоментував поразку від Зорі.

Львівський Рух напередодні поступився луганській Зорі в гостьовому матчі одинадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Зоря — Рух 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "жовто-чорних" Денис Підгурський прокоментував виступ власної команди.

"Ми зіграли третій за тиждень матч, але вважаю, що це не вплинуло на нас. Ми знову показали непогану гру, але тільки за хорошу гру у чемпіонаті не дають очок. Команда засмучена через цей результат — як мінімум сьогодні мала бути нічия у матчі з Зорею.

Рух створює багато моментів, але, на жаль, не реалізовує їх. Ми мали багато нагод, щоб забити у матчі з Кривбасом, зараз у грі із Зорею. Нам треба працювати над завершенням атак, і ми робитимемо на цьому акцент у тренувальному процесі.

Прикро, адже команда демонструє хорошу гру, відчуваємо, що з’являється спокій у наших діях — немає сумбуру, створюємо моменти поблизу воріт суперника, але це поки не відображається на результатах.

Нам залишається тільки продовжувати наполегливо працювати, зробити правильні висновки, і рано чи пізно удача повернеться до нас та завершиться ця невтішна смуга. Вірю, що з часом, крім хорошої гри, Рух здобуватиме позитивний результат, і ми будемо рости як індивідуально, так і командно", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух навідається до рівненського Вереса.