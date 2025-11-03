Україна

Захисник Руху прокоментував поразку від Зорі.

Напередодні львівський Рух поступився луганській Зорі в гостьовому матчі одинадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Зоря — Рух 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "жовто-чорних" Богдан Слюбик прокоментував виступ власної команди.

"Команда зіграла добре, мала хороші моменти, але не забила в тих епізодах. Треба старатись реалізовувати свої нагоди. Мабуть, потрібно на тренуваннях частіше бити по воротах, намагатись покращити цей ігровий аспект. Це питання майстерності — треба працювати ще більше, щоб забивати голи.

Тренерський штаб спланував тренувальний процес так, щоб ми могли відновитись до цього матчу після кубкового поєдинку, у якому команда грала посеред тижня.

Завдяки цьому ми змогли добре підготуватись до гри із Зорею та демонстрували непоганий футбол. Але, знову ж таки, треба реалізовувати свої моменти", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух навідається до рівненського Вереса.