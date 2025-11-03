Україна

Справжнє дербі.

Центральний захисник київського Динамо висловився після поразки від донецького Шахтаря (1:3) у матчі 11-го туру УПЛ.

"Бразильця Шахтаря грали з метою завдати мені дискомфорту, але це додає емоцій публіці, напругу, пристрасті. Думаю, що була цікава гра, але важко грати без ротації. Можливо, десь не вистачило сил. Це я кажу про себе. Ніби відчував себе добре, а вже під кінець матчу трохи підздувся.

Перший гол? Вони ж роблять якийсь розбір, готуються до нас, тому і блокували мене, намагалися стримати.

До обох матчів вони добре підготувалися, розібрали гру, проробили роботу над помилками, тому діяли сьогодні дуже розумно. І на своїх стандартах вони мене блокували, там партнери трохи не розібралися, пропустили швидкий м'яч – як холодний душ, тому вже почали грати більше на емоціях, не так, як домовлялися.

Для нас це негативний результат, ми його приймаємо, але бій ще не закінчений, все ще попереду, будемо працювати і намагатися досягати того, що ми бажаємо", – сказав Попов.

