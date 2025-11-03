Україна

Юхим Конопля фолив у власному штрафному майданчику у момент боротьби з Шолою.

У центральному матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар здобув перемогу над київським Динамо з рахунком 3:1, проте Класичне традиційно не пройшло без суперечливих моментів, включно з роботою бригади арбітрів на чолі з Віталієм Романовим.

Зокрема, одним із головних моментів обговорення став непризначений пенальті у другому таймі на користь "біло-синіх" за фол захисника "гірників" Юхима Коноплі проти вінгера киян Шоли. Комітет арбітрів Української асоціації футболу визнав це рішення помилковим.

"Під час боротьби за м’яч у штрафній площі гравець №16 Динамо успішно проштовхнув м’яч і мав можливість продовжити володіння, але був необережно атакований захисником №26 Шахтаря.

Головний арбітр, попри те, що знаходився порівняно близько до епізоду, не мав оптимального кута огляду, аби повноцінно оцінити момент. В результаті він не зафіксував порушення правил і дозволив грі продовжитися.

Як бачимо на відеоповторах, лише один ракурс із-за воріт давав повну та справедливу картину епізоду. Арбітри VAR мали у своєму розпорядженні цей ракурс, на відміну від головного арбітра, однак не запропонували йому перегляд на полі. Це могло б надати арбітру додаткову інформацію для прийняття правильного рішення щодо призначення пенальті, адже така дія захисника підпадає під визначення фолу, що повинен каратися призначенням пенальті.

Це рішення арбітра VAR комітет арбітрів вважає помилковим та закликає арбітрів VAR у таких ситуаціях рекомендувати головному арбітру перегляд епізоду", – коментує комітет арбітрів УАФ.

Зазначається, що комітет етики та чесної гри УАФ відкрив службове розслідування щодо цього епізоду.