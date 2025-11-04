Україна

Гендиректор Шахтаря відповів на заяви Суркіса.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував інтерв’ю президента Динамо Ігора Суркіса.

"Відверто кажучи, я здивований коментарями пана Суркіса. Давайте подивимось на два наші останні матчі з Динамо. Безумовно, вони були емоційними – саме за це ми й любимо футбол. Експерти та вболівальники одностайно відзначають, що давно не було таких яскравих і напружених класико. Це важливо сьогодні для українського футболу.

Якщо ж оцінювати не емоції, а саму гру, то в обох матчах Шахтар виглядав сильнішим за суперника. У першому, кубковому поєдинку, протягом двох третин зустрічі на полі домінувала одна команда – Шахтар. Наприкінці Динамо змогло скористатися нашими помилками й пройти далі, ми прийняли цю поразку гідно і потиснули руки. Другий матч – уже в чемпіонаті – підтвердив, що те ігрове домінування було не випадковим: ми заслужено перемогли і подарували вболівальникам не лише результат, а й красивий, змістовний футбол".

Про трансфери та ефективність роботи клубу:



"Пан Суркіс порушив тему трансферів. Це важлива частина сучасного футболу, і я можу з упевненістю сказати: Шахтар веде свою трансферну політику ефективно та прозоро. З квітня 2022 року клуб заробив понад 400 мільйонів доларів. Ми інвестуємо в якісних гравців з метою їхнього розвитку та подальшого продажу. Купуємо футболістів за 10-15 мільйонів доларів і продаємо дорого й дуже дорого – у кілька разів дорожче. Лише за останні місяці ми продали двох гравців на суму 70 мільйонів євро. Частину отриманих коштів – близько 40 мільйонів євро – ми реінвестуємо в нових, якісних футболістів, і робимо це тому, що можемо собі дозволити.



Приклад Кевіна демонструє: навіть під час війни футболіст може прийти до УПЛ, вирости й перейти до найкращого чемпіонату світу – АПЛ. Це підвищує престиж українського футболу. Трансфер Кевіна став третім за вартістю серед переходів бразильських гравців в АПЛ у літнє трансферне вікно сезону-2025/26. Вище лише трансфери Куньї до Манчестер Юнайтед і Жоау Педру до Челсі.



Перехід Георгія Судакова до Бенфіки – це не лише спортивний розвиток гравця збірної України, а й користь для всього українського футболу.



При цьому ми не забуваємо, що клуб – це також і платник податків. Наша успішна трансферна та комерційна діяльність дозволяє нам сплачувати значні податки. Від початку повномасштабної війни Шахтар сплатив понад 1,87 мільярда гривень податків, що еквівалентно приблизно 47 мільйонам доларів. Це наш реальний внесок в економіку країни.



А тепер постає закономірне запитання, на яке хотілося б отримати відповідь: яка ситуація у нашого головного конкурента в боротьбі за чемпіонство з виплатою податків?".

Про соціальну відповідальність і благодійність:



"Шахтар не лише інвестує значні кошти у футболістів, але й знає, що таке справжня благодійність. Україна живе в умовах війни, і для нас надзвичайно важливо допомагати армії та людям. Шахтар регулярно звітує про свою благодійну діяльність – лише за минулий рік сума проєктів становила 32 мільйони гривень.



А президент клубу Рінат Ахметов та його бізнеси від початку повномасштабного вторгнення передали на благодійність 12,8 мільярда гривень. Це не слова – це конкретні справи та цифри. І хотілося б побачити конкретні цифри від Динамо на цю тему".

Про суддівство та реакцію Динамо:



"Пан Суркіс сказав: "Я довго мовчав". Але варто Динамо вперше за півтора року програти в чемпіонаті – і ми чуємо гучні емоційні заяви.



Ми в Шахтарі говоримо про проблеми суддівства давно і послідовно. При цьому відзначаємо якісну роботу арбітрів, коли вона справді заслуговує на визнання, як це було після кубкового матчу, про що говорив наш головний тренер Арда Туран. Що стосується останньої гри з Динамо, на нашу думку, там були помилки суддів. Зокрема гол суперника був забитий із порушенням правил: гравець Динамо перебував у офсайді. Ми офіційно направляємо звернення до Комітету арбітрів щодо цього епізоду. Також епізод із Ярмоленком, коли він схопив за горло й фактично душив Валерія Бондаря, очевидно тягне на вилучення, але залишився без уваги.



Тема суддівства справді гостра, і більшість клубів про це говорять. Усі – окрім Динамо. І показово, що вони почали її порушувати саме після першої поразки.



Ми в Шахтарі воліємо говорити не емоціями, а фактами", — сказав Палкін.

