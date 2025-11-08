Україна

Керманич Оболоні прокоментував перемогу над Епіцентром.

Напередодні київська Оболонь у гостьовому матчі дванадцятого туру української Прем’єр-ліги обіграла кам’янець-подільський Епіцентр.

Епіцентр — Оболонь 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "пивоварів" Олександр Антоненко прокоментував виступ власної команди.

"Ми вирішили змінити гру. Наприкінці матчу з Кудрівкою теж переходили на більш атакувальну модель. Хотілось, щоб у нас була більшість саме в атаці через фланги. Ми бачили, що є певні проблеми у суперника під час гри на флангах, тому вирішили діяти саме так.

Ні, я не здивувався двом швидким голам і це не був наш якийсь окремий план. Ми виходили з перших хвилин уважно, обережно, розуміли, які проблеми має суперник, і намагалися діяти, виходячи саме з цього. Думаю, у нас вийшло реалізувати задумане.

Ми змінювали тих гравців, які вже просили заміну або коли бачили, що позиції потребують свіжості. Тільки з цієї причини. Жодних перебудов чи тактичних змін не було.

Головне те, що ми аналізуємо всі матчі без винятку. Розуміємо, над чим треба працювати, як діяти краще. Десь виходить, десь ні — усе залежить від того, наскільки чітко ми донесемо свої ідеї до гравців і як вони їх сприймуть.

Наступна гра? Подивимось. Це Шахтар, і я думаю, що кожен футболіст бажає зіграти з ними добре. Як вийде — побачимо. Усе залежатиме від нас і від того, як проведемо підготовку", — заявив український фахівець.

У наступному турі київська Оболонь прийматиме донецький Шахтар.