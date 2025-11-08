Україна

Голкіпер Оболоні прокоментував перемогу над Епіцентром.

Київська Оболонь напередодні у гостьовому матчі дванадцятого туру української Прем’єр-ліги обіграла кам’янець-подільський Епіцентр.

Епіцентр — Оболонь 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри воротар "пивоварів" Назарій Федорівський прокоментував виступ власної команди.

"Настрій чудовий, тому що після двох поразок було важко психологічно. Ми налаштовувались на цю гру як на останній бій. Думаю, це було помітно, особливо у другому таймі, коли ми буквально виборювали результат.

Добре, що вдалось забити два швидких голи і поставити Епіцентр у незручне становище. Надалі вже довелося більше грати від оборони, хоча були моменти, щоб збільшити перевагу.

Скоріше за все, швидкі голи були несподіванкою, аніж акцентом тренерського штабу, або 50 на 50. Ми планували грати на швидких контратаках, не пресингувати воротаря суперника. І якраз із таких швидких переходів ми й забили обидва м’ячі. Це трохи здивувало суперника, і саме це стало нашим козирем сьогодні.

Ми розуміли, що це дуже важливий матч, бо ми поряд з Епіцентром у таблиці, і нам потрібно було відірватись від них. Тим паче, що в попередньому турі ми програли Кудрівці, хоча за грою там скоріше мала бути нічия. Тому, можна сказати, Усесвіт нас почув і віддячив за старання.

Звичайно, прикро пропускати після навісу, тим більше, що наш гравець, здається, Сергій Суханов, догравав епізод один в один і просто не встиг за суперником. Той пробив точно в кут, мені під опорну ногу. Але найголовніше — це перемога. Якби ми виграли навіть 5:4, я все одно б тут з посмішкою стояв.

Насправді свої сейви я не рахував. Я був повністю зосереджений на грі, на моментах, на керуванні захистом. Тож рахувати не буду, нехай Sofascore порахує", — заявив український виконавець.

У наступному турі київська Оболонь прийматиме донецький Шахтар.