Україна

Форвард Оболоні прокоментував перемогу над Епіцентром.

Київська Оболонь напередодні у гостьовому матчі дванадцятого туру української Прем’єр-ліги обіграла кам’янець-подільський Епіцентр.

Епіцентр — Оболонь 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "пивоварів" Денис Устименко прокоментував виступ власної команди.

"Приємно було перемогти сьогодні. Забити завжди приємно, але перемога сьогодні була для нас надважливою. Тому я дуже вдячний усім, що нам це вдалося зробити. Це важливий матч для нас і важливі залікові бали в турнірній таблиці.

Під час першого гола в нас був відбір м’яча, і ми зробили саме те, чого від нас вимагав тренер — провести швидку контратаку. Нам це вдалось: закрили флангову передачу, я вдало замкнув і забив. Добре, що забили і виграли — це найголовніше на сьогодні.

Сьогодні ми трішки перебудувались, грали не в п’ять захисників, а в чотири. Акцент зробили на контратаках і фланговій грі, щоб атакувальні гравці більше доставляли м’яч у штрафний майданчик. У першому таймі це спрацювало — ми забили швидкі м’ячі, і саме це дозволило перемогти сьогодні.

Я думаю, що грати після другого забитого м’яча другим номером вийшло не свідомо, а більш спонтанно. Було важко виходити в атаку, тому що суперник нас добре підтиснув. Вони активізувалися у другому таймі, і в них багато чого почало виходити. Але головне, що ми вистояли й довели матч до перемоги.

Що ми будемо робити в матчі проти Шахтаря? Грати у футбол. Просто грати і виконувати свою роботу. Не хочу загадувати, тому що все приходить через працю. Ми багато працюємо над завершенням, аналізуємо моменти, і я впевнений — усе буде гаразд", — заявив український виконавець.

У наступному турі київська Оболонь прийматиме донецький Шахтар.