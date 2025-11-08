Тренер Колоса прокоментував перемогу над Кудрівкою.
Олег Шелаєв, фото ФК Колос
08 листопада 2025, 09:10
Ковалівський Колос напередодні у гостьовому матчі дванадцятого туру української Прем’єр-ліги обіграв Кудрівку.
Після завершення гри тренер "колосків" Олег Шелаєв прокоментував виступ власної команди.
"Дуже було складно, бо Руслан Володимирович Костишин був на трибунах і його енергії трохи не вистачало. Але наш тренерський штаб, гадаю, упорався із завданням. Я відчував його погляд на спині, тож нормально все було. Зв'язок був.
Проблеми на старті? Так завжди буває, коли у команд достатньо агресії, сил, щоби створювати моменти, напружувати суперника. Поле було дуже в'язке, нешвидке. Завжди другий тайм дає відповідь на запитання у кого більше майстерності та у кого більше сил. Це основні компоненти, які дають результати.
Ми знали, що у нас є перевага у гравцях за майстерністю, тому ця перевага реалізовуватиметься. Тому та кількість ударів, яку ми завдавали за останні дві гри, давала нам надію, що ці удари перетворяться на голи", — заявив український фахівець.
У наступному турі ковалівський Колос прийматиме київське Динамо.