Україна

Команда оновила одразу кілька статистичних показників, а кілька гравців відзначили власні міні-ювілеї.

Поєдинок проти Франції у Парижі став для національної збірної України 90-м у межах кваліфікацій та фінальних стадій чемпіонатів світу. За цей час українська команда здобула 42 перемоги, 30 матчів завершила внічию, 18 разів поступилася, забивши 135 голів і пропустивши 80.

На Парк де Пренс продовжилася й пропускна серія синьо-жовтих — вона сягнула рекордних для збірної 12 матчів, у яких команда отримала 23 пропущені м’ячі.

Листопадовий поєдинок також став круглою датою у календарі національної команди: це був її 40-й матч у передостанньому місяці року. Статистика листопадових зустрічей така: 14 перемог, 15 нічиїх, 11 поразок при різниці м’ячів 48:48.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Франція — Україна.