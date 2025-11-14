Україна

Статистика невдач на чужих полях охоплює вже 17 різних суперників.

Поразка збірної України від національної команди Франції з рахунком 0:4 стала 30-ю в історії офіційних виїзних матчів. Українська команда поступалася суперникам у гостях у трьох основних турнірах: 14 разів на чемпіонатах Європи, 10 разів на чемпіонатах світу та 6 разів у Лізі націй.

Команди з 17 країн здобували перемоги над Україною у себе вдома. Найчастіше це робили Німеччина, Італія, Іспанія, Хорватія та Франція — по три рази. Англія, Словенія та Шотландія мають у своєму активі по дві такі перемоги.

Найбільше виїзних поразок синьо-жовті зазнали під керівництвом Андрія Шевченка — шість. По чотири невдачі припали на періоди роботи Олега Блохіна, Сергія Реброва та Йожефа Сабо. Три виїзні поразки команді принесла каденція Анатолія Конькова.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Франція — Україна.