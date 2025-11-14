Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник збірної України залишив національну команду через травму і повернувся до клубу для відновлення.

Півзахисник національної збірної України Георгій Судаков пропустить вирішальний матч шостого туру кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Ісландії. Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі УАФ.

Судаков був включений до заявки збірної на листопадові матчі відбору, однак у поєдинку проти Франції (0:4) хавбек залишився на лаві запасних. Після гри стало відомо, що футболіст отримав ушкодження.

Через травму Судаков змушений покинути розташування національної команди та повернутися до клубу, де пройде подальше лікування і відновлення.

Георгій дебютував за національну збірну у травні 2021 року в товариському матчі проти Бахрейну, який завершився нічиєю 1:1. Загалом він провів 32 матчі у футболці України, забив чотири голи.

У нинішньому відборі хавбек зіграв у трьох поєдинках: проти Франції (0:2), Азербайджану (1:1), де відзначився забитим голом, а також у першому матчі проти Ісландії (5:3). Тоді він покинув поле достроково через травму руки.

Судаков наразі єдина кадрова втрата України перед матчем проти Ісландії, який стане вирішальним у боротьбі за вихід до плейоф кваліфікації ЧС-2026.