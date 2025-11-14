Інше

Третій розрив хрестоподібної зв’язки може стати останньою краплею для захисника.

Колишній захисник збірної Бельгії Зіньо Вангеусден може достроково завершити професійну кар’єру у віці всього 26 років. Про це повідомляє Nieuwsblad.

Причиною такого рішення стала низка серйозних травм, які гравець отримував протягом останніх років. За даними джерела, ще влітку Вангеусден розмірковував над завершенням кар’єри, а кілька днів тому ситуація стала ще критичнішою — він утретє у кар’єрі порвав хрестоподібну зв’язку коліна. Це ушкодження може остаточно змусити футболіста припинити виступи.

Протягом кар'єри захисник грав за такі клуби: Інтер U-19, Дженоа, АЗ, Стандарт, Мелехен. Зараз бельгієць перебуває у складі іспанської Марбельї.

Вангеусден свого часу вважався одним із найталановитіших бельгійських оборонців. Вихованець міланського Інтера забив дев’ять голів у 40 матчах за молодіжні збірні Бельгії різних вікових категорій, а у 2020 році дебютував за національну команду, провівши один поєдинок.