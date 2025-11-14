Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 13 листопада 2025 року.

Збірна України у матчі відбіркового циклу ЧС-2026 у гостях поступилася Франції (0:4).

Команда Дідьє Дешама відкрила рахунок на 55 хвилині, коли результативним ударом відзначився Кіліан Мбаппе, який реалізував пенальті.

Потім на 76 хвилині Майкл Олісе скористався "привозом" біля нашого штрафного майданчика і з 11 метрів точно пробив у ворота.

Ще через сім хвилин Мбаппе оформив дубль, вдало зігравши на добиванні, а остаточну крапку в матчі поставив Юго Екітіке на 88 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Франція — Україна у рамках відбору ЧС-2026:

Франція — Україна 4:0

Голи: Мбаппе, 55 (пен.), 83, Олісе, 76, Екітіке, 88.

Франція: Меньян — Кунде (Густо, 89), Саліба, Упамекано, Дінь — Канте, Коне (Заїр-Емері, 80) — Олісе (Нкунку, 89), Шеркі (Екітіке, 67), Баркола (Акліуш, 67) — Мбаппе.

Україна: Трубін — Караваєв, Забарний, Сваток, Михавко (Зубков, 75), Михайліченко — Очеретько (Шапаренко, 64), Ярмолюк (Волошин, 85), Назаренко — Гуцуляк (Ванат, 64), Яремчук (Циганков, 75).

Попередження: Михавко, Ярмолюк.