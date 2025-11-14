Україна

Експівзахисник Динамо та збірної України розпочинає новий етап у футболі.

Колишній хавбек Динамо Київ та національної збірної України Сергій Рибалка повідомив про завершення професійних виступів і старт тренерської кар’єри.

Відомо, що Сергій став головним тренером медіафутбольного Ruh Media Team.

За роки в київському клубі Рибалка двічі ставав чемпіоном України та здобув репутацію надійного, дисциплінованого й працелюбного виконавця. Він також має у своєму активі перемогу на юнацькому Євро-2019 у складі збірної України U-19, де проявив лідерські якості та високу культуру гри.