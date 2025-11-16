Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 16 листопада 2025 року.
Україна — Ісландія, Getty Images
16 листопада 2025, 21:34
У рамках відбіркового циклу ЧС-2026 національна збірна України перемогла Ісландію (2:0). Українці вирвали перемогу наприкінці зустрічі завдяки голам Зубкова та Гуцуляка.
Ця перемога дозволила підопічним Реброва посісти друге місце у відбірковій групі, яке дає право зіграти в плей-оф.
Україна — Ісландія 2:0
Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Маліновський (Гуцуляк, 77), Калюжний, Ярмолюк (Шапаренко, 69) — Циганков (Назарина, 87), Ванат (Яремчук, 68), Зубков (Сваток, 87).
Ісландія: Олафссон — Пальссон, Інгасон, Магнуссон, Еллертссон (Томассон, 86) — Гаральдссон, Йоганнессон, А. Гудмундссон — Віллюмссон (Й. Гудмундссон, 65), Гудьйонсен, Торстейнссон (Гудьйонсен, 86).
Попередження: Маліновський, Конопля — Йоуганнессон