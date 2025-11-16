Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер збірної України підсумував перемогу над Ісландією у відборі ЧС-2026.

Після перемоги над Ісландією у Варшаві з рахунком 2:0 головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився враженнями від гри та оцінив вклад окремих футболістів.

Коментуючи відсутність замін до 69-ї хвилини, наставник наголосив:

"Не все влаштовувало, але я вважаю, що у нас були шанси, і ми були командою, націленою на результат. Першим замінили Єгора Ярмолюка, адже він багато попрацював ще в попередньому матчі з Францією. Гравці, які з’явилися з лави, змогли освіжити гру".

Ребров відзначив, що переломним моментом стало посилення пресингу після замін:

"Ісландці зіграли інакше, ніж у першій зустрічі. Ми пресингували, показували, що хочемо виграти. Вони захищалися дуже щільно, було важко знайти простір. Після замін ми більше навантажували штрафний майданчик — і це дало результат. Але це заслуга всіх".

Тренер також пояснив емоційний забіг після фінального свистка:

"Сьогодні п’ятий рефері сказав, що я біг швидше, ніж коли грав за Тоттенгем. Це емоції. Мені здається, якби у вас була можливість після матчу зробити щось подібне, ви теж би не втрималися".

Окремо Ребров відзначив автора переможного гола Олександра Зубкова:

"Сьогодні він грав не на своїй позиції, але зробив усе для перемоги й у кінці забив дуже важливий м’яч. У матчі з Азербайджаном він зробив гол, віддавши асист на Судакова. У мене немає жодного питання до гравців, які приїжджають у збірну — всі працюють на максимумі".

Тренер похвалив і Єгора Ярмолюка, який проводить свій перший кваліфікаційний цикл:

"Я задоволений його прогресом. Він отримує більше практики у Брентфорді та реально прогресує. Він стає важливим гравцем для збірної і може зіграти в середині поля будь-де".

Наприкінці Ребров зазначив, що настрій футболістів був підсилений ажіотажем навколо команди:

"Цього разу журналісти працювали як мотиватори. Такий був ажіотаж — і хейт, і багато дописів. Футболісти все це читають. Можливо, вони були чимось ображені або хотіли довести, що ця збірна має шанси потрапити на чемпіонат світу. Тому дякую вам, що допомогли", — сказав Ребров.

