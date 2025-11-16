В рамках заключного туру відбору чемпіонату світу-2026 завершилися три поєдинки.
Збірна Англії на виїзді спокійно перемогла Албанію. Гаррі Кейн відкрив рахунок на 74-й хвилині, а на 82-й він оформив гольовий дубль.
Збірна Албанії за підсумками групового етапу відбірного циклу з 14 очками посіла друге місце у групі K. Англія з 24 очками розташувалася на першому рядку.
Албанія – Англія 0:2
Голи: Кейн (74, 82)
Албанія: Стракоша — Гюсай (Белью, 26), Ісмаїлі, Джімсіті, Алії — Лачі (Паязіті, 84), Асллані, Рамадані — Байрамі (Броя, 75), Узуні, Ходжа
Англія: Гендерсон — Берн, Куанса, Стоунз, О'Райллі — Беллінгем (Роджерс, 84), Вортон, (Андерсон, 75) Райс (Фоден, 62)— Езе (Сака, 62), Кейн, Бовен (Рашфорд, 75)
Попередження: Рамадані (15) — Уортон (39), Беллінґем (80)
Збірна Франції здобула вольову перемогу на виїзді над Азербайджаном.
На четвертій хвилині Ренат Дадашов відкрив рахунок у цій грі та вивів збірну Азербайджану вперед. Але ще до перерви французи забили тричі та спокійно довели гру до фінального свистка.
За підсумками групового етапу відбіркового етапу чемпіонату світу — 2026 Азербайджан з одним очком посів останнє місце в групі D. Франція з 16 очками розташувалася на першому рядку.
Азербайджан — Франція 1:3
Голи: Дадашов, 4 — Матета, 17, Акліуш, 30, Махаммадалієв, 45 (аг.)
Азербайджан: Махаммадалієв (А. Байрамов, 46) – Дашдаміров, Бадалов, Мусафазаде, Кривоцюк, К. Алієв (Ахмадзада, 87) – Дж. Нурієв (Акунзаде, 46), Хайбулаєв, Махмудов (Абдуллазаде, 66), Х. Алієв – Дадашов (Гусейнов, 75).
Франція: Шевальє — Густо, Конате, Л. Ернандес, Т. Ернандес — Заїр-Емері, Тюрам, Акліуш (Товен, 62) — Екітіке, Матета (Баркола, 79), Нкунку (Шеркі, 62).
Попередження: Кривоцюк, 39, Гайбулаєв, 72.
Сербія здобула скромну перемогу над Латвією.
Сербія — Латвія 2:1
Голи: Катай 49, Станкович 60, — Гутковскіс 12