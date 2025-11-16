В рамках заключного туру відбору чемпіонату світу-2026 завершилися три поєдинки.

Збірна Англії на виїзді спокійно перемогла Албанію. Гаррі Кейн відкрив рахунок на 74-й хвилині, а на 82-й він оформив гольовий дубль.

Збірна Албанії за підсумками групового етапу відбірного циклу з 14 очками посіла друге місце у групі K. Англія з 24 очками розташувалася на першому рядку.

Албанія – Англія 0:2

Голи: Кейн (74, 82)

Албанія: Стракоша — Гюсай (Белью, 26), Ісмаїлі, Джімсіті, Алії — Лачі (Паязіті, 84), Асллані, Рамадані — Байрамі (Броя, 75), Узуні, Ходжа

Англія: Гендерсон — Берн, Куанса, Стоунз, О'Райллі — Беллінгем (Роджерс, 84), Вортон, (Андерсон, 75) Райс (Фоден, 62)— Езе (Сака, 62), Кейн, Бовен (Рашфорд, 75)

Попередження: Рамадані (15) — Уортон (39), Беллінґем (80)

Збірна Франції здобула вольову перемогу на виїзді над Азербайджаном.

На четвертій хвилині Ренат Дадашов відкрив рахунок у цій грі та вивів збірну Азербайджану вперед. Але ще до перерви французи забили тричі та спокійно довели гру до фінального свистка.

За підсумками групового етапу відбіркового етапу чемпіонату світу — 2026 Азербайджан з одним очком посів останнє місце в групі D. Франція з 16 очками розташувалася на першому рядку.