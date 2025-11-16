Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

У рамках відбіркового циклу ЧС-2026 національна збірна України перемогла Ісландію (2:0).

Після завершення відбіркового турніру Україна посіла друге місце та зіграє у плейоф відбору. Франція — перша та готується до поїздки на мундіаль. Ісландія та Азербайджан попрощались із ЧС-2026.

Football.ua пропонує своїм читачам шляхом голосування визначити найкращого футболіста команди Сергія Реброва у поєдинку проти ісландців.

Хто був найкращим гравцем збірної України у матчі з Ісландією?

