Керманич Колоса прокоментував нічию проти Оболоні.

Напередодні ковалівський Колос у гостьовому матчі чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги зіграв унічию проти Оболоні.

Оболонь — Колос 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "колосків" Руслан Костишин прокоментував виступ власної команди.

"Рахунок мене не задовольняє, але в мене дуже позитивні емоції, і хлопцям це сказав, тому що мені подобалось, як виглядала команда. Так, не завжди сильніший гравець перемагає, завжди впливають якісь нюанси.

Але те, як ми весь матч домінували над суперником — я не пам’ятаю, щоб Колос так домінував упродовж усього матчу.

Тому що ми з першої хвилини взяли матч під контроль, і до останньої хвилини. Просто не вистачило голу, не вистачило останнього пасу, і все. А те, як взаємодіяла команда, як вона атакувала, як вступала в контрпресинг, як затискала суперника — мені дуже сподобалось.

Ми якісно виглядали, можна сказати, до чужого карного майданчика. Навіть не до карного майданчика — до останнього удару. Так що я дуже задоволений якістю. Результат — ну, нічого, якщо ми так будемо грати, то результат прийде.

Стандарти особливої користі не принесли, але це вже наша робота, тренерського штабу. Напевно, недопрацювали, тому що дуже багато стандартів було. Я ж кажу, ми домінували сильно.

Я дуже сильно хвалив сьогодні футболістів після цієї гри. Може, я так не хвалив їх після гри з Динамо, тому що там і біля наших воріт моменти створювалися, може, десь і пощастило. А сьогодні так.

Арбітр, мені здається, дуже багато свистів. Він нічого такого кримінального не зробив, йому було важко щось зробити кримінальне. Свистків непотрібних дуже багато було, на мою думку. Я зараз сам піду подивлюсь, мені цікаво, скільки фолів ми набрали, скільки команда суперника", — заявив український фахівець.

У наступному турі ковалівський Колос прийматиме донецький Шахтар.