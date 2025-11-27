Ліга конференцій

Команда Олександра Шовковського вчергове в цьому сезоні наочно пересвідчилась, на якому підйомі перебуває кіпрський футбол.

Перша частина поточного сезону ризикує ввійти до сучасної історії київського Динамо в якості одного з найскладніших періодів роботи клубу. Бо в плані спортивних досягнень останнім часом у команди Олександра Шовковського справи йдуть не дуже, і на четвертий тур Ліги конференцій УЄФА чинні чемпіони України дивились у контексті трьох поспіль поразок у чемпіонаті, а також із чітким розумінням того, що кіпрську Омонію на виїзді треба долати за будь-яку ціну, бо інакший результат ризикував залишити столичний колектив поза перегонами за місце в плей-оф наступного року.

Розуміючи це, Динамо намагалось атакувати на початку гри в Нікосії та не повторювати помилок попередніх єврокубкових зустрічей, коли суперникам занадто легко давали можливість входити до гри. Цього ж разу перший момент був саме за киянами — Кабаєв на правому фланзі штрафного підкруткою в дальній кут розім’яв воротаря Узохо, який, незважаючи на свої габарити, знаний за декількома яскравими фейлами в своїй кар’єрі. Але цього разу голкіпер парирував удар дуже якісно.

І проблема полягає в тому, що цей гарний епізод у Динамо потім не отримав жодного розвитку й навіть більше — суперники таки заволоділи ініціативою. А там уже почала даватись узнаки гра команди Шовковського в обороні, яка, ні для кого не секрет, не є безпомилковою. Уже на моменті з пострілом Кіцоса з лівого флангу штрафного низом у дальній, який доводилось тягнути Нещерету, було зрозуміло, що надто легко наближається до воріт Омонія.

Зрештою головний казус у захисті Динамо в першому таймі стався на 32 хвилині, коли Попов утратив рівновагу під час закидання на хід Андреу головою до правого флангу штрафного від Неофіту та потягнув за собою на газон суперника. Пенальті потім ударом у лівий кут спокійно реалізував Семеду, після чого команді Шовковського залишалось хіба що сподіватись у атаці на влучність дальнього удару Піхальонка з лівого флангу, але той схибив. А Попов тим часом у моменті з пенальті вже грав із пошкодженням спини, тож ми очікували на заміну поперерві.

У другому таймі краще точно не стало. У плані настрою — 100%. Попова таки замінили через травму, але особливо на побудову гри команди Шовковського це не вплинуло. Динамо побігло вперед та доволі легко залишило позаду простір під контратаки суперників, на чому й прогоріло на 59 хвилині, коли Неофіту отримав переведення на правий фланг штрафного, де одразу злету вколотив м’яч у поперечину, після чого сам замкнув відскок у порожні ворота.

Після цього у "біло-синіх" було два шанси повернутись до гри — удар головою від Герреро в центрі штрафного та постріл Волошина з лівого флангу під гострим кутом у ближній, які парирував Узохо. На цьому все. У Омонії теж були свої моменти, але десь суперники це невмотивоване Динамо пробачали, десь Нещерет рятував у останній момент, а десь і самі кіпріоти розуміли, що три очки нікуди від них не подінуться.

У наступному турі кіпрська Омонія гратиме в гостях у віденського Рапіда, а київське Динамо поїде в гості до італійської Фіорентини.

Омонія — Динамо Київ 2:0

Голи: Семеду, 34 (пен.), Неофіту, 59



Омонія: Узохо — Масурас, Сімич, Агузуль, Кіцос — Евандро, Марич (Кусулос, 83), Еракович (Ейтінг, 83) — Андреу, Неофіту (Хаційованіс, 72), Семеду (Йоветич, 72).

Нещерет — Караваєв, Попов (Дубінчак, 46), Тіаре, Михавко — Піхальонок (Яцик, 79), Михайленко, Рубчинський (Буяльський, 60) — Кабаєв, Волошин (Пономаренко, 79), Шола (Герреро, 63).Попередження: Марич, Узохо — Попов, Кабаєв, Михайленко, Тіаре, Герреро