Перестало битися серце Володимира Сисенка.
Володимир Сисенко, фото СК Полтава
07 грудня 2025, 13:13
7 грудня пішов з життя один з співзасновників та головний тренер СК Полтава Володимир Анатолійович Сисенко.
Містяни на своїх ресурсах повідомили про сумну подію:
"Володимир Анатолійович — людина, для якої футбол і СК Полтава були сенсом життя. Володимир Сисенко розпочав футбольну кар’єру як гравець: виступав за низку клубів колишнього СРСР та країн пострадянського простору, був легендою Паміру. Після здобуття Україною незалежності повернувся на рідну землю, де продовжив свій футбольний шлях у полтавській Ворсклі. Після завершення ігрової кар’єри обрав шлях тренера, готуючи спочатку дітлахів, а 2011 року став одним із засновників СК Полтава. Під його керівництвом команда подолала шлях від аматорської до клубу, що виступає в УПЛ. Завдяки наполегливій праці, професіоналізму та вірі у команду Володимир Сисенко заклав міцний фундамент для СК Полтава. Його бачення, досвід та відданість допомогли клубу сформувати ядро команди і розвинути спортивну структуру. Він був для футболістів як батько — суворий у тренувальному процесі, добрий і щирий за межами футбольного поля. Відхід Володимира Анатолійовича — непоправна втрата для нашого клубу, для всієї футбольної спільноти. Його ім’я, самовіддача і любов до футболу назавжди залишаться у пам’яті колег, гравців і вболівальників. Ми щиро співчуваємо родині, друзям та близьким Володимира Анатолійовича і всім тим, хто знав і цінував його. Світла памʼять, тренере!" — йдеться у заяві клуба.