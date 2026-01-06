Україна

Команда з Ковалівки проведе зимові збори в Туреччині та зіграє вісім контрольних матчів.

Колос офіційно повідомив про програму підготовки до весняної частини сезону. Як зазначено на сайті клубу, футболісти вийдуть із зимової відпустки 12 січня, після чого одразу вирушать на навчально-тренувальний збір до Туреччини.

Делегація клубу спершу автобусом дістанеться до Варшави, а звідти літаком вирушить до Белека, де команда базуватиметься протягом усього збору.

У Туреччині Колос запланував серію з восьми товариських поєдинків. Серед суперників — представники Польщі, Чехії, Косова, Болгарії, Грузії, Румунії, а також український ЛНЗ Черкаси, з яким ковалівці зіграють одразу два матчі в один день.

Контрольні матчі Колоса на зимовому зборі:

21 січня — Вісла Краків (Польща)

24 січня — Градец-Кралове (Чехія)

30 січня — Приштина (Косово)

31 січня — Локомотив Пловдив (Болгарія)

7 лютого — ЛНЗ (два матчі)

11 лютого — Діла Горі (Грузія)

11 лютого — Корвінул (Румунія)

Перед зимовою перервою Колос займає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 25 очок. Весняну частину чемпіонату команда розпочне домашнім матчем 17-го туру проти Полісся, базова дата якого запланована на 21 лютого.