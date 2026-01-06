Команда з Ковалівки проведе зимові збори в Туреччині та зіграє вісім контрольних матчів.
Колос, фото Колос
06 січня 2026, 10:26
Колос офіційно повідомив про програму підготовки до весняної частини сезону. Як зазначено на сайті клубу, футболісти вийдуть із зимової відпустки 12 січня, після чого одразу вирушать на навчально-тренувальний збір до Туреччини.
Делегація клубу спершу автобусом дістанеться до Варшави, а звідти літаком вирушить до Белека, де команда базуватиметься протягом усього збору.
У Туреччині Колос запланував серію з восьми товариських поєдинків. Серед суперників — представники Польщі, Чехії, Косова, Болгарії, Грузії, Румунії, а також український ЛНЗ Черкаси, з яким ковалівці зіграють одразу два матчі в один день.
Контрольні матчі Колоса на зимовому зборі:
21 січня — Вісла Краків (Польща)
24 січня — Градец-Кралове (Чехія)
30 січня — Приштина (Косово)
31 січня — Локомотив Пловдив (Болгарія)
7 лютого — ЛНЗ (два матчі)
11 лютого — Діла Горі (Грузія)
11 лютого — Корвінул (Румунія)
Перед зимовою перервою Колос займає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 25 очок. Весняну частину чемпіонату команда розпочне домашнім матчем 17-го туру проти Полісся, базова дата якого запланована на 21 лютого.