Україна

Форвард перейшов до 3-разового переможця Ліги Чемпіонів Африки.

Колос повідомив про продаж нігерійського нападника Матіаса Оєвусі в марокканський клуб Раджа Касабланка, який наразі займає четверте місце в чемпіонаті Марокко.

"Бажаємо Матіасу всього найкращого в його подальшій ігровій кар’єрі!" – зазначила пресслужба Колоса.

Сторони вирішили не розкривати офіційних деталей угоди, проте портал Transfermarkt повідомляє, що сума трансферу склала 300 тисяч євро.

Матіас Оєвусі виступав за Колос з серпня минулого року після переходу з французького Валансьєна. За цей час форвард провів 12 матчів, забив один гол та віддав одну гольову передачу.

Раджа Касабланка є 13-разовим чемпіоном Марокко, тричі вигравала Лігу Чемпіонів Африки та була фіналістом Клубного чемпіонату світу 2013 року.