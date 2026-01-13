Україна

Молодий форвард поділився своїми думками після повернення до Динамо.

Нападник київського Динамо Владислав Герич прокоментував своє повернення до складу "біло-синіх" після оренди в одеському Чорноморці.

"Дуже радий повернутися, приємно бачити усіх хлопців – і тих, з ким грав у команді U19, і тих, з ким знайомий з першої команди. Тож емоції лише позитивні.

У Чорноморці мабуть, став впевненішим та дорослішим, адже темп гри у Першій лізі значно відрізняється від юнацької першості. Багато чому там навчився від старших партнерів по команді. Та й загалом, став сильнішим.

Очікування від зборів із першою командою? Покращити свої здібності та підготувати себе до сезону. Конкуренція є завжди, це добре, адже лише у таких умовах можна стати сильнішим і досягти чогось у житті", — наводить слова Герича прес-служба клубу.

У першій половині сезону Герич провів 12 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.