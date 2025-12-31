Україна

Голкіпер Бушняк і півзахисник Хамелюк не провели жодного офіційного матчу за клуб.

Футбольний клуб Епіцентр оголосив про завершення співпраці з двома гравцями — голкіпером Глібом Бушняком та півзахисником Захаром Хамелюком.

19-річний Бушняк приєднався до команди у серпні 2023 року, а 19-річний Хамелюк — у квітні цього року. Обидва гравці так і не провели жодного офіційного матчу за клуб. Раніше Епіцентр також повідомляв про відхід тренера з фізичної підготовки.

Нагадаємо, нещодавно очільник клубу прокоментував перше півріччя в УПЛ.