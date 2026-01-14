Україна

Федотов приєднався до команди після відходу з Буковини.

Футбольний клуб Епіцентр офіційно оголосив про підписання українського воротаря Микити Федотова. Про це повідомила пресслужба клубу з Кам’янця-Подільського.

25-річний голкіпер приєднався до команди на правах повноцінного контракту, однак термін дії угоди сторони вирішили не розголошувати. У новому клубі Федотов виступатиме під 71-м номером.

Попереднім клубом воротаря була Буковина, яку він залишив на початку року. За основну команду чернівчан Федотов так і не дебютував, проте захищав кольори Буковини-2 у чемпіонаті Другої ліги. На його рахунку сім матчів, вісім пропущених м’ячів та два поєдинки "на нуль".

Микита Федотов є вихованцем дніпровського футболу. У 2017 році він приєднався до академії донецького Шахтаря, а згодом на правах оренди виступав за ФК Полтава. Свій дебют у дорослому футболі воротар здійснив у складі житомирського Полісся в сезоні 2019/20. Також у його кар’єрі були такі клуби: іспанські Монтіхо та Понферрадіна, а також першолігова ЮКСА.