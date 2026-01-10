Команда Нагорняка готуватимуться до другої частини сезону.
фото ФК Епіцентр
10 січня 2026, 14:20
Кам’янець-подільський Епіцентр під час зимової перерви в українській Прем’єр-лізі розіб’є тренувальний табір у Туреччині.
Там команда Сергія Нагорняка запланувала провести, як мінімум, ще п'ять товариських поєдинків.
17.01 Колос-2 (Україна)
25.01 Медзь Легниця (Польща)
30.01 Ферст Вієнна (Австрія)
02.02 Фратрія (Болгарія)
05.02 Шахтар (Україна)
12.02 Пахтакор (Узбекистан)
Завершення періоду відпусток у Епіцентру заплановане на 10 січня, а початок "турецької" частини зборів — на 21 січня.