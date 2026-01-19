Україна

Іноземний вектор скаутингу працює.

Криворізький Кривбас оголосив про підписання контракту з панамським центральним захисником Джозефом Джонсом.

20-річний виконавець переїхав до України в якості вільного агента, після виступів за клуб Плаца Амадор у себе на батьківщині.

Контракт підписано строком на чотири роки.

Новачок "червоно-білих" обрав "15" номер на футболці.

У цьому сезоні панамського футболу гравець устиг провести чотири матчі (115 хвилин), тоді як загалом на "дорослому" рівні в нього гол та асист у 51 зустрічі.