Україна

Криворізький колектив відкриває нові горизонти.

Криворізький Кривбас перебуває на зимових навчально-тренувальних зборах у Іспанії.

Там команда Патріка ван Леувена вже встигла зіграти товариські матчі проти данських Мідтьюлланна (2:4) та Орхуса (0:3), а також нині зустрічається з корейським Теджон Сітізен.

Окрім цього, "червоно-білі" запланували на 31 січня, о 14:00, контрольний поєдинок проти китайського Тяньцзінь Тайгер.

Представники Суперліги завершили сезон на шостій сходинці турнірної таблиці, поступившись лідеру, Шанхай Порт, 22 очками.