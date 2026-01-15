Гравець провів першу частину сезону на високому рівні.
Едсон Фернандо, фото ФК Карпати Львів
15 січня 2026, 09:51
Міграція футболістів поміж складами львівських Руху та Карпат продовжується на користь "зелено-білого" колективу.
І цього разу "леви" оголосили про підписання бразильського опорного півзахисника Едсона Фернандо.
27-річний виконавець долучився до складу "жовто-чорних" ще наприкінці 2022 року, але відтоді в його кар’єрі був також і період річної оренди в мексиканському Хуаресі.
Однак у першій частині вже поточного сезону Едсон провів 15 матчів та зробив один гольовий пас, маючи статус провідного футболіста команди Івана Федика.
Умови трансферу та термін нового контракту не розголошуються.