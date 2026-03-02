Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер збірної Німеччини дав зрозуміти, що клубні успіхи не гарантують місця в національній команді напередодні ЧС-2026.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн надіслав чіткий сигнал своїм підопічним напередодні прийдешнього Чемпіонату світу 2026 року: статус зірки у клубі не є гарантією місця в заявці національної команди.

Головним критерієм відбору стане тактична сумісність та "хімія" всередині колективу. Одним із гравців, чиє місце у збірній на найближчі товариські матчі проти Швейцарії та Гани опинилося під великим питанням, став півзахисник Лідс Юнайтед Антон Штах.

27-річний футболіст проводить чудовий дебютний сезон в англійській Прем'єр-лізі після переходу з Гоффенгайма (4 голи та 3 асисти у 23 матчах), проте Нагельсманна це не переконує. Тренер публічно вказав на недоліки гравця:

"Він добре грає там. Але він не є надзвичайно сильним у грі на другому поверсі та не є топом у відборі м'яча. Він також з тих, хто віддає перевагу тому, щоб гра розгорталася перед ним. На мій погляд, його найкращою позицією у Гоффенгаймі була центральна роль у трійці захисників, звідки він міг підніматися на позицію опорного півзахисника", — пояснив Нагельсманн в інтерв'ю Kicker.

На тлі проблем Штаха значно кращі новини чекали на вболівальників лондонського Арсенала та мюнхенської Баварії. Нагельсманн підтвердив, що Кай Гаверц та Джамал Мусіала повертаються до складу збірної Німеччини на березневі матчі після тривалих пауз, пов'язаних із травмами.

Тренер наголосив на критичній важливості їхнього повернення для збереження тактичного ритму:

"Здається, минула вічність з того часу, як вони востаннє були з нами. Я не бачив Джамала у збірній понад 10 місяців, а Кая — ще довше. Дуже цінно мати їх знову в команді, інакше їм з часом стане важко знайти свій ритм у структурі збірної", — додав Юліан.

Нагельсманн також попередив громадськість, що його майбутні рішення щодо фінальної заявки можуть викликати нерозуміння як у гравців, так і у вболівальників. За його словами, регулярний гравець основи та лідер у своєму клубі може легко опинитися поза стартовим складом збірної, якщо він не вписується у специфічну структуру гри національної команди. Тож березневі тести стануть для багатьох футболістів вирішальними.