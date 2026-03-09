Україна

Захисник Динамо прокоментував перемогу над Поліссям і суперечливі епізоди матчу.

Захисник Динамо Максим Коробов поділився враженнями після переможного поєдинку проти Полісся (2:1) в ефірі Профутбол Digital.

"Хороші відчуття, добре, що здобули перемогу. Задоволений, що зробили результат. Це був дуже важливий поєдинок, ви всі розумієте ситуацію в турнірній таблиці. Матч вийшов досить хорошим, хороша атмосфера – наші вболівальники, вболівальники Полісся, багато людей прийшло. Тож дуже радий", – зазначив футболіст.

Коробов розповів про власний досвід гри на переповнених стадіонах:

"Якщо чесно, ніяк не готуюсь. На мене це майже ніяк не впливає. Просто це додає футбольної атмосфери. Я все життя до цього йшов, до цих трибун, і мені немає чого боятися. Я дуже задоволений, коли люди приходять на футбол, дуже задоволений, що можу демонструвати гру й на мене можуть дивитися люди".

Про захисну роботу проти швидких суперників:

"Звертали увагу, що швидкісний гравець, щоб я не давав йому забагато простору і щоб він не забігав за спину. В першому таймі була одна помилка, але надалі намагався не припускатися помилок, не давати йому вільних зон. Дуже хороший опонент".

Щодо атакувальної роботи і участі у голах:

"Якщо чесно, не звертаю увагу, що там кажуть. Завжди будуть щось обговорювати… Я просто намагаюся робити свою роботу. Якщо є момент, де треба атакувати, то буду атакувати, якщо треба захищатися – буду захищатися. Звичайно, намагаюся підвищити свої якості в атаці, можливо, якісь кроси більш якісніше намагаюся виконувати. Думаю, це все прийде, головне – працювати над собою".

Про подачі та тренування:

"Після тренувань 15-20 хвилин намагаюся себе не жаліти, просто виходжу, подаю. Загалом, працюю з м'ячем".

І про спірні моменти з арбітражем:

"Претензії завжди є – як у однієї, так і в іншої команди. Кожна команда хоче здобути для себе максимально позитивний результат. Футбол – це емоції. Тим паче, рахунок 2:1, було багато суперечливих моментів. Тож, звичайно, претензії завжди були та й будуть".

