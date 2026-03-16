Тренер вважає, що часті поїздки виснажують команду, але гравці добре виконують оборонні завдання.

Головний тренер Шахтар Донецьк Арда Туран висловив невдоволення щільним графіком матчів команди після перемоги над Металіст 1925 (1:0) у 20-му турі Українська Прем’єр-ліга.

За словами наставника гірників, часті подорожі серйозно впливають на фізичний стан футболістів:

"Подорожі нас дуже втомлюють. Але важливо розуміти, що у нас немає вибору. Усі наші гравці, медичний штаб і люди, які супроводжують команду, роблять фантастичну роботу, щоб забезпечити нормальне функціонування команди", — зазначив Туран.

Тренер також підкреслив важливість якісної гри в обороні на цій стадії сезону. За його словами, навіть найкращі футболісти більшість часу проводять без м’яча, тому команді необхідно правильно працювати в захисті.

Водночас Туран зізнався, що був незадоволений датою проведення матчу, враховуючи щільний календар і майбутні ігри:

"Я трохи засмучений і навіть злий, що ми мали грати сьогодні. Але я поважаю рішення федерації і розумію, що попереду важливі матчі збірної України у плейоф відбору до чемпіонату світу", — сказав він.

"У своїй кар’єрі я грав у командах, які боролися за титули і робили великий акцент на обороні. Інколи доводиться вигравати матчі не за рахунок яскравої атаки, а завдяки дисципліні в захисті", — додав наставник.

Нагадаємо, долю поєдинку вирішив єдиний гол у другому таймі: після призначеного пенальті відзначився Педріньйо.

Зазначимо, що команда Арди Турана кількома днями раніше провела матч 1/8 фіналу Ліга конференцій УЄФА проти Лех Познань у Польщі. Матч-відповідь відбудеться 19 березня у Кракові.