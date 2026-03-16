Тренер вважає, що часті поїздки виснажують команду, але гравці добре виконують оборонні завдання.
Арда Туран, пресслужба ФК Шахтар
16 березня 2026, 00:35
Головний тренер Шахтар Донецьк Арда Туран висловив невдоволення щільним графіком матчів команди після перемоги над Металіст 1925 (1:0) у 20-му турі Українська Прем’єр-ліга.
За словами наставника гірників, часті подорожі серйозно впливають на фізичний стан футболістів:
"Подорожі нас дуже втомлюють. Але важливо розуміти, що у нас немає вибору. Усі наші гравці, медичний штаб і люди, які супроводжують команду, роблять фантастичну роботу, щоб забезпечити нормальне функціонування команди", — зазначив Туран.
Тренер також підкреслив важливість якісної гри в обороні на цій стадії сезону. За його словами, навіть найкращі футболісти більшість часу проводять без м’яча, тому команді необхідно правильно працювати в захисті.
Водночас Туран зізнався, що був незадоволений датою проведення матчу, враховуючи щільний календар і майбутні ігри:
"Я трохи засмучений і навіть злий, що ми мали грати сьогодні. Але я поважаю рішення федерації і розумію, що попереду важливі матчі збірної України у плейоф відбору до чемпіонату світу", — сказав він.
"У своїй кар’єрі я грав у командах, які боролися за титули і робили великий акцент на обороні. Інколи доводиться вигравати матчі не за рахунок яскравої атаки, а завдяки дисципліні в захисті", — додав наставник.
Нагадаємо, долю поєдинку вирішив єдиний гол у другому таймі: після призначеного пенальті відзначився Педріньйо.
Зазначимо, що команда Арди Турана кількома днями раніше провела матч 1/8 фіналу Ліга конференцій УЄФА проти Лех Познань у Польщі. Матч-відповідь відбудеться 19 березня у Кракові.