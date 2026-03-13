Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій УЄФА, що відбувся 12 березня 2026 року.

Донецький Шахтар у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій у гостях обіграв польський Лех (3:1).

Команда Арди Турана повністю контролювала хід матчу і відкрила рахунок наприкінці першого тайму, коли голом відзначився Марлон Гомес, який вийшов на заміну замість Дмитра Криськіва, який отримав травму.

Потім на старті другого тайму перевагу "гірників" подвоїв Невертон, на що поляки відповіли голом Мікаеля Ішака на 70 хвилині.

Остаточну крапку в матчі поставив Ізакі Сілва, який уразив ворота суперника неймовірним ударом через себе.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лех — Шахтар у рамках 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА-2025/26:

Лех — Шахтар 1:3

Голи: Ішак, 70 — Марлон Гомес, 36, Невертон, 48, Ізакі, 86.

Лех: Мрозек — Перейра, Монька, Мілич, Гургул (Моутінью, 61) — Родрігес (Аньєро, 83), Козубаль — Голізаде (Волемарк, 61), Пальма (Ісмахіл, 61), Бенгтссон (Ума, 46) — Ішак.

Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Марлон Сантос, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва (Проспер, 88), Криськів (Марлон Гомес, 27, Назарина, 74), Очеретько — Аліссон (Ізакі, 74), Еліас, Невертон (Лукас, 74).

Попередження: Голізаде, Мілич — Марлон Гомес, Бондар, Ізакі.