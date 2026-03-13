Ліга конференцій

Португальський захисник поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Захисник польського Леха Жоель Перейра прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій проти донецького Шахтаря (1:3).

"Результат справедливий — суперник забив три голи, ми лише один. Але це тільки перший тайм, другий ми зіграємо на наступному тижні у Кракові. Ще нічого не закінчено.

В атаці ми знали, що мають багато якісних гравців, як індивідуально, так і колективно. Вони грали справді добре, це бачили всі. В обороні вони припустилися багато помилок, але ми не створили достатньо моментів. Наступного тижня нам потрібно набагато краще оборонятися, особливо у контратаках.

Шахтар дуже добре рухав м'яч, тому нам потрібно бути компактнішими. Нам потрібно показати свою майстерність упродовж усіх 90 хвилин. Я вірю, що якщо ми зіграємо на максимум своїх можливостей, ми зможемо їх обіграти", — наводить слова Перейри прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Лех — Шахтар.