Ліга конференцій

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги конференцій УЄФА.

Донецький Шахтар повернувся на міжнародну арену в 2026 році, і зробив це так, як і мав би зробити в контексті двоматчевого протистояння проти польського Леха, якщо є бажання вийти до наступного раунду, певна річ. А воно в команди Арда Турана точно є, про що вона красномовно нам усім повідомила цією перемогою. Акценти розставлено. Цього суперника можна долати, якщо не наробити помилок у захисті за тиждень. А тривожні сигнали щодо цього все одно надійшли, тож буде час попрацювати більш ґрунтовно. Проте найбільш прикрими були чергова втрата Дмитра Криськіва через травму й, можливо, Марлону Гомесу також знову потребуватиметься відпочинок певний час.

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на Міському стадіоні Познані (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк





Дмитро Різник — 7,0. Аж три удари в площину воріт завдав Лех за ходом цієї зустрічі, два з яких завершились порятунками від Різника, а один із цих сейвів — узагалі топ-рівня. Проте пропущений гол таки стався в епізоді, де до голкіпера Шахтаря жодних претензій бути не могло, а от до його партнерів по лівому флангу захисту — ще й які.

Вінісіус Тобіас — 7,5. Активність таких гравців Леха, як Бенгтссон та Гургул на лівому фланзі ми так і не побачили, що, вочевидь, має говорити на користь захисника Шахтаря, який їм обом мав протидіяти. І щодо боротьби питань до бразильця не було жодних — лише дивом суперники зачепились кілька разів, тоді як решту епізодів Вінісіус залишив за собою. На жаль, для нього особисто зокрема, оборонець Шахтаря цього разу був мало задіяний у небезпечних зонах на чужій половині.

Валерій Бондар (7,5) — Марлон Сантос (7,0) — 7,0. Пара центральних захисників Шахтаря цього разу була незвичною, бо травмувався Матвієнко. І вона буде незвичною й у другій грі, навіть якщо Микола відновиться якимось дивом за настільки короткий термін, бо Бондар із капітанською пов’язкою примудрився отримати попередження за розмови з арбітром, тож пропустить гру в Кракові.

Що ж до цього матчу, то на початку здавалось, що лише за рахунок удалого вибору позиції з боку Валерія й трималась оборона Шахтаря на старті гри під час контратак суперників, тоді як Марлон більше відповідав за боротьбу на землі, і далеко не все йому вдавалось у двобої проти того-таки Ішака. Але пропущений гол усе одно був, і якраз у зоні центральних захисників відбувались обидва критичні удари Леха.

Педріньйо Азеведо — 6,0. Багато невиправданих утрат м’яча. А як для матчу такого рівня відповідальності, то аж надто багато. Особливо, якщо навпроти грає найбільш небезпечний гравець суперників, як виявилось за ходом зустрічі. У підсумку, чи не єдиною якісною дією лівого захисника Шахтаря стала подача перед третім голом, які пощастило відскочити на Ізакі. А до цього Педріньйо Азеведо втрачав матч колосальні 20 разів. Навіть у Невертона майже вдвічі менше.

Олег Очеретько — 6,5. Цього разу центрального півзахисника Шахтаря використали в стартовому складі та дали можливість зіграти весь матч. Але помітно, що Очеретько наразі не перебуває в тій формі, яка в нього була в першій частині сезону. І хоча роботи в центрі поля Олег виконав традиційно багато, особливо відзначити його не було приводів.

Дмитро Криськів — на жаль, чергова травма та наразі неочевидні перспективи повернення на поле найближчим часом. Хоча поєдинок для Криськіва починався й далеко не найгіршим чином.

Педріньйо да Сілва — 7,5. Значна частина підготовчої роботи у фазі атак Шахтаря припадала на цього разу центрального півзахисника, який міг завершити гру й з асистом, якби Невертон краще використав свій момент у штрафному. Окрім цього, Педріньйо традиційно для себе виграв чимало боротьби за м’яч та й загалом постійно тримав суперників у тонусі пресингом.

Аліссон Сантана — 7,0. Суперники гарно підготувались до протидії вінгеру Шахтаря, проте він усе одно кілька разів їх непогано накручував та створював небезпеку в чужому штрафному. Хіба що без ударів, та й із фланговими передачами цього разу все було доволі скромно.

Кауан Еліас — 8,0. Форвард без забитих м’ячів за підсумками гри, але насправді це той випадок, коли не лише голами вимірюється ефективність його роботи. Перший гольовий момент Шахтаря — Еліас сам для себе його створив, але ворота парирував дальній удар. Перший гол Шахтаря — Еліас сам створив собі можливість віддати пас п’ятою на Марлона Гомеса в ситуації, коли б інший гравець міг і не ризикнути боротись одразу проти двох суперників. І момент із другим голом Шахтаря — Еліас виступив під час однієї з проб завершення ривку Марлона Гомеса, із яким до цього вдало зіграв у стінку. А міг і до третього гола долучитись, але доля обрала шедевр Ізакі.

Невертон — 7,0. Вінгер Шахтаря відзначився важливим голом на початку другого тайму, хоча загалом гра в його виконанні викликала певні зауваження. Особливо в тих моментах, коли треба було працювати в захисті проти найбільш гострого та креативного гравця суперників, захисника Жоеля Перейри, який свій асист на Ішака таки знайшов. До речі, у тому епізоді Невертон і віддав перевагу на користь невдалого дриблінгу в обороні, замість більш прямолінійного просування м’яча вперед із небезпечної зони.

Марлон Гомес — 8,0. Футбольна доля та тренерський штаб Шахтаря вирішили так, що бразильський півзахисник мав почати гру на лаві запасних, проте вже через 27 хвилин від стартового свистка був залучений безпосередньо до подій на полі через травму партнера по команді. І це стало переломним моментом у поєдинку на користь "гірників". Марлон узяв участь у двох гольових епізодах: забив сам у першому таймі, а другому — доставив м’яч до штрафного, де з ним розібрався як не Еліас, так Невертон, після чого так само з пошкодженням (що вже стає нездоровою традицією, на жаль) залишив межі поля. Однак справу зроблено, і це найголовніше в контексті окремої гри.

Єгор Назарина — 6,5. Поява центрального півзахисника на заміну трохи більше ніж на чверть ігрової години чи-то через травму, чи-то через утому Марлона Гомеса. Особливих шансів відзначитись Назарина не мав навіть під час стандартів, один з яких завершив ударом над воротами, а до боротьби за м'яч йому не випадала нагода долучитись.

Ізакі Сілва — 7,5. Відмінний вихід на заміну наприкінці гри завершився претендентом на гол усього плей-оф Ліги конференцій УЄФА. А це була всього одна з кількох якісних дій молодого бразильця з м’ячем цього вечора, проте яка!

Лукас Феррейра — 6,5. Поява на полі на заключну чверть ігрової години та участі у кількох перспективних атаках та одному гольовому моменті з ударом, який прийшовся у воротаря суперників.

Проспер Обах — дебют у єврокубках для "зимового" новачка Шахтаря таки відбувся, хоч нехай і лише на кілька хвилин. Проте за цей час нападник навіть міг долучитись до потенційного асисту на Лукаса.

Бажаєте дізнаватися про головні футбольні новини першими? Підписуйтесь на наш канал у Telegram! Слідкувати за нашим сайтом ви також можете у Facebook, Instagram та Twitter.