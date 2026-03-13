Ліга конференцій

Наставник польської команди поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Головний тренер польського Леха Нільс Фредеріксен прокоментував поразку своєї команди у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій проти донецького Шахтаря (1:3).

"Я думаю, що всі ми бачили, що наші суперники мали високу якість. Я теж відчував із-за бокової лінії, що вони були фізично сильні, швидкі та добре працювали з м’ячем. Наш опонент був на значно вищому рівні, ніж команди, з якими ми зазвичай граємо в Екстраклясі.

Ми повинні поставити собі запитання: чого можемо вимагати від власної гри, щоб вона мала кращий вигляд. Нам бракувало належної якості у володінні м’ячем, що призводило до втрат і дозволяло супернику проводити атаки. Це також ускладнювало нашу ситуацію – нам трохи бракувало спокою з м’ячем. Якби ми його мали, результат для нас був би кращим", — наводить слова Фредеріксена прес-служба клубу.

