Ліга конференцій

34-річний півзахисник не поїхав на чвертьфінал Ліги конференцій і продовжує відновлюватися за індивідуальною програмою.

Нідерландський АЗ зіткнувся з серйозною кадровою проблемою перед першим матчем 1/4 фіналу Ліги конференцій проти донецького Шахтаря. Як повідомляє ESPN, команді не допоможе капітан Йорді Класі.

34-річний центральний півзахисник пропускає зустріч через наслідки травми, яка залишила його поза грою ще у вересні 2025 року. Хоча Класі нещодавно повернувся до тренувань на полі, медичний та тренерський штаби вирішили не ризикувати його здоров’ям у такому важливому протистоянні.

Футболіст залишився в Алкмарі та продовжує відновлюватися за індивідуальною програмою під наглядом лікарів.

Нагадаємо, що чвертьфінальні матчі Ліги конференцій заплановані на 9 та 16 квітня. Перша гра, номінально домашня для Шахтаря, пройде у польському Кракові.