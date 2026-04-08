Гравець пояснив, як команда балансує між чемпіонатом України та Лігою конференцій.

Захисник Шахтаря Валерій Бондар дав розгорнуте інтерв’ю журналістам під час пресконференції перед матчем проти АЗ Алкмар. Гравець висловив свої співчуття у зв’язку з сумною звісткою про смерть Мірчі Луческу.

"Це велика втрата для всієї футбольної спільноти, особливо для Шахтаря. Містер Луческу зробив дуже багато для нашого клубу та українського футболу загалом. Його досягнення надихали мене ще з дитинства, і зараз ми всі переживаємо цю втрату", — сказав Бондар.

Захисник також прокоментував складнощі, пов’язані з тривалими єврокубковими поїздками:



"Великі відстані та довгі переїзди — це завжди виклик. Але ми налаштовуємося на кожен матч максимально і йдемо на поле з однією метою — перемогти".

Щодо боротьби за чемпіонський титул в УПЛ та участі в Лізі конференцій, Бондар наголосив:



"Шахтар завжди ставить максимальні цілі в кожному турнірі. І чемпіонат України, і Ліга конференцій для нас однаково важливі. Кожен матч дає змогу показати, де ми як клуб і як країна".

На запитання про ірландського форварда Троя Парротта, який демонструє високу результативність, Бондар відповів:



"Не виділяємо одного гравця, дивимося на команду в цілому. Але, звичайно, моє завдання — розуміти, як діє нападник, та протидіяти йому і команді АЗ Алкмар загалом".