Україна

Вінгер "біло-синіх" розповів про своє відновлення після травми.

Вінгер київського Динамо Владислав Кабаєв прокоментував процес відновлення після травми, а також поділився своїми емоціями від підписання нового контракту з "біло-синіми".

"Стан хороший. Звісно, в попередній грі результат був не той, на який ми розраховували, але атмосфера в команді хороша. Ви бачили, що ми тренувалися з посмішкою, з хорошою енергією. Я почуваюся добре, але завжди хочеться почуватися краще. У психологічному плані все добре, а у фізичному ще є над чим працювати. Я залишаюся допрацьовувати після тренувань, ходжу в зал із тренером — роблю все, щоб якнайшвидше повернутися в стартовий склад або виходити на заміну.

Я пропустив досить багато часу, пропустив майже всі збори, тому як такого фундаменту не було. Я зараз бачу, як хлопці у формі, а мені трохи тяжкувато, я ще не отямився так би мовити. Тож залишаюся працювати після тренування, роблю бігову роботу, у вихідні дні приїжджаю допрацьовувати, бо я розумію, що це в моїх інтересах — грати та допомагати команді. Я сподіваюся, що найближчим часом я повернуся на поле.

Новий контракт? Я тут почуваюся як удома, мене тут усі знають, і я знаю хлопців, і Київ для мене зараз як рідне місто. Тож, звісно, я хотів залишитися. В мене такий вік, що я тут уже як старичок так би мовити, нас мало залишилося. Я почуваюся тут як у родині, тому я дуже щасливий, що залишився в команді. Я хочу не залишитися на цьому рівні, а прогресувати. Я знаю, що я можу додавати. Я щасливий, що я тут", — наводить слова Кабаєва прес-служба клубу.

Свій найближчий матч Динамо проведе проти харківського Металіста 1925 — гра запланована на суботу, 11 квітня, о 15:30.